НАТО намерено открыть свою первую военную базу на Балканах. Ее откроют в Албании, в городе Кучова.

"Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на Западных Балканах в Албании", - заявил премьер-министр республики Эди Рама. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят свыше €50 млн, передает ТАСС.

Рама добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.

Город Кучова, в котором сегодня проживает около 50 тысяч человек, находится в округе Берат на юге Албании. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО под предлогом учений перебрасывает силы на север непризнанной республики Косово.

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