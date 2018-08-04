В полиции провели разъяснительные беседы со школьницами-подростками, которые жестоко избили свою сверстницу в Одессе.

Об этом сообщает ТСН.

Большинство участников конфликта являются несовершеннолетними, уголовная ответственность им пока не грозит.

Наказанными будут только родители подростков, но символично. Ведь законом в похожих ситуациях предусматривается взыскание символического штрафа в размере 51 гривны.

По словам детского психолога Марии Штуперы, пострадавшей девочке понадобится минимум год, чтобы пройти реабилитацию после инцидента.

Напомним, в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть потаскухой?" и нецензурной лексикой.

В полиции открыли дело и выяснили, что причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой, начал оказывать знаки внимания потерпевшей.

Видео: youtube.com/ТСН

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