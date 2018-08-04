В Хмельницком пройдет суд над группой злоумышленников, занимающихся вымоганием у людей несуществующих долгов.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"На рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда направлено уголовное производство по ч.2 ст.189 (Вымогание) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, в котором фигурируют трое хмельнитчан, которые занимались "выбиванием» несуществующих долгов", - идет речь в сообщении.

Детективы главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с коллегами с СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры в июне этого года задержали злоумышленников. На период расследования они по решению суда находились под стражей.

Как сообщили в полиции, в состав преступной группировки входило трое хмельнитчан в возрасте 27, 28 и 32 годов. Один из них ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины уже направлен на рассмотрение Хмельницкого горрайонного суда. Преступникам может угрожать до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у местного жителя 3 тысячи долларов США. Задержали всех членов группы на одной из улиц Хмельницкого при получении ими части средств от потерпевшего в размере 10 тысяч гривен.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства одного из злоумышленников полицейские выявили две ручных наступательных осколочных гранаты "РГН".

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Сумской области правоохранители задержали двух криминальных авторитетов.

"Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением областной полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Одессе медики вымогали взятки у инвалидов, их задержали сотрудники СБУ.