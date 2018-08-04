Соперник Динамо по Лиге чемпионов представил свою заявку на матч
Соперник киевского "Динамо" в третьем квалификационном этапе ЛЧ пражская "Славия" определился с заявкой на матчи. Против нашей команды может сыграть 21 футболист. Ранее появился список игроков Александра Хацкевича.
О чешской заявке сообщает пресс-служба УЕФА.
Вратари: Коларж, Вантруба, Коварж;
Защитники: Цоуфал, Зелени, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фридрих, Покорны;
Полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауер, Стох, Белуце, Соучек, Алвир;
Нападающие: Олайинка, Тецл, Шкода.
Первый поединок команд пройдет во вторник, 7 августа, в Чехии.
Как сообщала "Страна", форвард сборной Швеции прилетел на переговоры с Динамо. "У Телина были контакты с Ньюкастлом, но киевский клуб предложил футболисту более выгодные условия", - сообщает источник.
Напомним, что в Киеве на матче Динамо - Шахтер у комментаторов 1+1 украли микрофоны.