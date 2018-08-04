В полиции Киева опровергли информацию, распространяемую в Facebook блогером Минаковым о якобы изнасиловании "замужней женщины Русланы" Сергеем Милютиным, помощником оппозиционного нардепа Александра Вилкула.

Советник полиции Подольского района Киева Татьяна Иванюсь официально опровергла информацию о изнасиловании, передает "Громадське радіо".

"Заявлений никто не подавал", - сообщила Татьяна Иванюсь.

Нет у правоохранителей и никакой информации о ситуации, описанной Минаковым.

Сразу после появления поста Минакова Сергей Милютин сделал официальное заявление к журналистам и общественности, размещенное в Facebook.

"Уважаемые коллеги, по моим данным, сотрудники из силовых структур ходят по редакциям и требуют размещать информацию, что я якобы кого-то изнасиловал. Такое же задание получили и блогеры, близкие к власти. Источником новости является фейк дешевого порохобота Алексея Минакова, которую он опубликовал у себя в Фейбуке. Считаю, что это очередная попытка дискредитации меня. Жду подставы постоянно, но думал, что это будет оружие в смазке, наркотики или радиопередатчик. Но целое изнасилование - это мега креатив с моими-то 165 кг веса я шнурки завязать сам не могу). Посмотрим за развитием событий. Друзья, извините, но не мог не отреагировать. Прошу перепост", - написал Милютин.

Фото: facebook.com/milyutin.serg

Напомним, что комитет Рады вернул Парубию представление на нардепа-оппозиционера Дунаева.