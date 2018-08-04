На следующей неделе Пентагон передаст в Конгресс США доклад о планах формирования Космического командования. Ранее американцами планировалось создать ожидаемо более крупную структуру - отдельные Космические силы.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники Associated Press.

По их сведениям, на следующей неделе будут объявлены результаты исследования минобороны, которое, как ожидается, укажет на необходимость создания нового Космического командования США - с целью консолидировать соответствующие подразделения, а также принятия других организационных изменений. В документе же, не будет говориться о создании отдельного вида вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал идею формирования именно Космических сил, однако министр обороны Джеймс Мэттис считает, что это приведет к появлению обременительных бюрократических структур и ненужных расходов. Пентагон признает необходимость пересмотра своего подхода к обеспечению безопасности США в космосе и движется в этом направлении. Но пока неясно, убедят ли эти доводы Трампа.

По данным журналистов, предложение на законодательном уровне для создания полноценных Космических сил планируется передать в Конгресс лишь в начале 2019 года в составе проекта оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

При этом в конце июля издание Defense One сообщило о том, что минобороны США в ближайшие месяцы приступит к разработке трех из четырех компонентов Космических сил. По его данным, начнется работа по формированию нового оперативного командования, нового объединенного управления по закупке спутников для Пентагона и созданию нового боевого объединения. Все эти шаги, как отметило издание, не требуют одобрения Конгресса США. Что касается четвертого компонента - основных и вспомогательных служб, включая финансовое управление и строительные подразделения, - то его создание невозможно без предварительного решения законодателей.

Как сообщала "Страна", Конгресс США рекомендует урезать военную помощь Украине.

В 2019 году сумма уменьшится на сто миллионов - если закон пройдет одобрение Сената и президента Дональда Трампа.

Отметим, что представители Демпартии США обвинили России в попытке вмешаться в новые выборы за несколько месяцев до них.