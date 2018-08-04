В субботу, 4 августа, в Швейцарии разбилось два легкомоторных самолета. Только в одной из авиакатастроф по предварительным данным полиции погибли четыре человека.

В отношении второй стражи порядка пока ограничились только подтверждением самого факта аварии, не предоставив информации о судьбе пилота или пассажиров, передает ТАСС.

Как отмечает со ссылкой на полицию полукантона Нидвальден Швейцарское телеграфное агентство (ATS), в катастрофе близ Хергисвиля "погибла семья - родители и два их малолетних ребенка". После падения самолет полностью сгорел, что осложнило установление личности погибших. Причины аварии выясняются.

Вторая авиакатастрофа произошла после полудня на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах на востоке Швейцарии. Как сообщила полиция кантона Граубюнден, на место падения самолета направлены пять спасательных вертолетов.

Как сообщала "Страна", в Мексике рухнул авиалайнер, но все пассажиры выжили.

Отметим, что эксперты так и не сумели назвать причины загадочного исчезновения малазийского Боинга MH370.