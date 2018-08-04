В соцсети Facebook опубликовали фото с одной из участниц жестокого избиения школьницы в Одессе. Нападавшая также оказалась школьницей.

Соответствующими снимками поделилась одна из пользовательниц соцсетей.

"Это одна из тех, кто жестоко избил девочку. Сейчас мы поднимем общественные организации и примем все меры в отношении этих детей", - говорится в сообщении.

"Я заберу у вас все, чем вы дорожите, если тронете то, что принадлежит мне". Молча удалила свою страницу. Вчера в 22:04. Это ее фото", – добавила другая пользовательница.

Фото: facebook.com/Leila Ilham Saleh

Наомним, что во вторник, 31 июля, в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно -– быть потаскухой?" и нецензурной лексикой. На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство.

Как сообщала "Страна", девочке, которую в Одессе избили сверстницы, начали оказывать психологическую помощь. Омбудсмен призвала не быть равнодушными, и сообщать о подобных случаях.

Напомним, что полиция открыла дело из-за жуткого избиения школьницы ровесницами в Одессе.