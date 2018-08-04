В субботу, 4 августа, в Одессе прошел второй международный фестиваль красок ColorFest - 2018. Его аудитория: дети, родители, студенты, молодые пары. Участники бросались друг в друга красками, а также участвовали в различных конкурсах.

Об этом сообщает Метроном.

В этом году в одесском фестивале приняли участие около 3 тысяч человек.

За основу празднества был взят индийский фестиваль красок Холи, во время которого, под песни и танцы, участники осыпают друг друга яркими порошками и обливают водой.

Видео: youtube.com/Metronom News

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