В карьере знаменитого голливудского актера Стивена Сигала новый и неожиданный поворот. Получивший в 2016 году гражданство России, артист назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Документ о назначении Сигала на должность от 31 июля за подписью министра иностранных дел России Сергея Лаврова попал в распоряжение портала Мoscow-baku.

Фото: moscow-baku.ru

Согласно документу, функции спецпредставителя российского внешнеполитического ведомства возлагаются на Сигала на два года - с 6 августа 2018-го по 5 августа 2020 года.

Источник в окружении Стивена Сигала cообщил, что официальный комментарий по данному вопросу будет дан в понедельник, 6 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса из массовки.

Также мы рассказывали, что сразу три женщины обвинили звезду боевиков Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.