В пятницу, 4 августа, в 09.00 в Миргородском районе Полтавской области произошел взрыв газового баллона. ЧП произошло в частном одноэтажном жилом доме с. Зуевке. В результате ожоги получили четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области. Пострадавшие госпитализированы в Миргородскую ЦРБ.

В результате взрыва разрушен дом и возник пожар на площади 48 кв. м. Он ликвидирован подразделением МПО с. Комышня в 13.20.

К тушению пожара привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

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