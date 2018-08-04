Президент Косово Хашим Тачи выступил с обращением к общественности на фоне растущей напряженности в отношениях с Сербией. Он заявил, что "будет неукоснительно выполнять обязательства по поддержанию мира".

Об этом передает RTK.

В пятницу, 3 августа состоялось заседание Совета безопасности Косово, на котором рассматривалась существующая информация относительно намерений сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. В свою очередь в Белграде наоборот говорят, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово.

"Республика Косово стремится достичь юридически обязывающей исторической сделки на последнем этапе диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией", - заявил он.

"В ходе этого пути, который необходим для обеспечения долговременного мира на западных Балканах, Республика Косово будет неукоснительно выполнять обязательства по поддержанию мира и никоим образом не станет нарушать свои обязательства", - добавил Тачи.

Он также подтвердил намерение сформировать так называемые Ассоциации сербских муниципалитетов на севере Косово.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

Как сообщала "Страна", президент Сербии заявил о шпионской операции по втягиванию Белграда в войну в Косово. На заседании Совета национальной безопасности также шла речь о невыполнении Приштиной обязательств относительно формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов на севере Косово.

Отметим, что ранее Косово и Сербия обсуждали вопрос амнистии участников военных действий.