Спустившее колесо автомобиля стало причиной самого крупного природного пожара, бушующего уже почти две недели на севере Калифорнии (США). Металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием, после чего вспыхнул огонь.

Об этом сообщила в субботу, 4 августа, телекомпания CNN.

Журналисты уточнили предварительную информацию Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата. Специалисты управления охарактеризовали причину начала пожара "Карр" 23 июля как "механическую поломку средства передвижения".

Согласно последним данным управления, пожар "Карр", полыхающий в округе Шаста, охватил территорию площадью 573,9 кв. км. Его удалось локализовать на 41% по сравнению с 20% неделю назад. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек.

Пожар уничтожил уже 1073 дома и 14 коммерческих зданий, угрожая еще 1358 строениям. Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, а в целом в Калифорнии стихийное бедствие унесло жизни восьми человек.

Как сообщала "Страна", в Харькове при пожаре в пятиэтажке задохнулась женщина, еще две неудачно выпрыгнули из окна.

В доме горел электрощит в общем коридоре на втором этаже. Огонь начал распространяться на мебель и домашние вещи, хранившиеся в коридоре. Площадь пожара составила около 35 кв. м.

Напомним, что в Запорожье, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна 12-летний мальчик, который был один дома.