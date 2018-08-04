В истории с разводом и дележом имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко появились пикантные подробности. Евгению Петросяну приписывают роман с помощницей Татьяной Брухуновой.

"Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество", - рассказал друг Петросяна, куплетист Михаил Вашуков, передает StarHit.

Пользователи соцсетей уже нашли в Татьяне и Елене некоторое сходство, фото: Instagram

Так же Вашуков уверил, что артист находится в хорошем расположении духа, они сохраняют дружеские отношения с пока еще законной супругой. По уверениям же Вашукова, Петросян не торопится связывать себя новыми обязательствами с 29-летней Татьяной Брухуновой, главное для него сейчас - вопрос о разделе имущества.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на сегодняшний день – один из самых высокооплачиваемых юмористов страны. Он владеет брендом "Кривое зеркало", за руководство и ведение программы получает высокие гонорары от телеканала "Россия". Помимо этого, у него есть Театр эстрадных миниатюр, с которым он активно гастролирует по России. Кстати, гонорар за концерт артиста составляет 8 000 долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Петросян и Степаненко разводятся и делят имущество. История отношений артистов.