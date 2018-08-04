Ани Лорак опубликовала фото без обручального кольца
Певица Ани Лорак сняла обручальное кольцо. Она опубликовала новый снимок в Instagram-сториз. Фото без кольца появилось после скандала, в который угодил ее муж.
На фото Ани Лорак позирует перед зеркалом в роскошном черном платье и четко видно руки певицы, а также - отсутствие обручального кольца на пальце.
Ранее ее мужа Мурата Налчаджиолу застукали с девушкой в караоке в его ресторане в центре Киева. По данным журналистов, Налчаджиолу знаком с ней давно.
Фото: instagram.com/anilorak
Как сообщала "Страна", мужа Ани Лорак заметили в обнимку с известной киевской тусовщицей. "Гладил бедра и шептал на ушко". Из караоке пара уехала далеко за полночь.
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