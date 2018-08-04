В Трускавце уже все могут 12-метровую статую Иисуса Христа с раскинутыми руками. которая явлеятся уменьшенной копией 40-метрового Христа-Спасителя в бразильском Рио-де-Жанейро.

Об этом передает Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

Инициатор и спонсор установки 12-метровой статуи Иисуса Христа в туристическом Трускавце Игорь Кисак уже сфотографировался на фоне уже практически завершенной скульптуры, с которой сняли леса.

9-метровый бетонный Иисус стоит на 3-метровом постаменте на Гошевской горе, которая является самой высокой точкой города. Установили статую еще в октябре 2017 года. С тех пор ее украшали так, что она фактически стала уменьшенной копией почти 40-метрового Христа-Спасителя в бразильском Рио-де-Жанейро. По словам Игоря Кисак, торжественное открытие статуи состоится после проведенных работ по благоустройству окружающей территории и отделки постамента. Сколько стоило воплощение этой идеи, он не признается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше 30-метровый Иисус начал раздавать интернет.

Также мы рассказывали, что в Польше дикий кабан ворвался в костел во время мессы и разбил статую Иисуса Христа.