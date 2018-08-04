В субботу, 4 августа, вышедший из российской колонии накануне украинский политзаключенный Александр Костенко вместе с консулами прибыл в посольство Украины в Москве.

Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко в Facebook.

Он и дипломаты прибыли в посольство около 05.00 в субботу.

"Как сообщил Госсекретарь МИД Украины Заяц, крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро. После короткого отдыха собираются в Киев," - написала Ирина Геращенко.

Прибыть в Киев Костенко планирует уже в понедельник-вторник и "без сюрпризов на границе", отметила она.

Украинский политзаключенный из Крыма Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Его обвиняли в том, что Костенко якобы во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 г. нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Также активиста обвиняли в незаконном хранении оружия – нарезного ствола.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщала "Страна", в России из тюрьмы вышел украинец Костенко, которому дали срок за избиение беркутовца. Сейчас он уже под защитой украинской власти.

Отметим, что Олега Сенцова в колонии посетил священник РПЦ.