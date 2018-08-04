Иерей храма Святого Георгия Победоносца в Лабытнанги Богдан Василюк посетил медицинскую палату в исправительной колонии, где находится Олег Сенцов.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как сообщается, священник спросил о здоровье, на что Олег ответил, что "чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников". Жалоб на условия содержания он тоже не высказал.

"Иерей Богдан Василюк предложил ему побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается", - сказано в сообщении.

Украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В конце июля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что к Сенцову не пустили священника.

"Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. История повторяется...".

Как сообщала "Страна", 50 режиссеров, художников и поэтов попросили Сенцова прекратить голодовку. 14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Отметим, что на мэрии Парижа появилось фото заключенного Олега Сенцова.