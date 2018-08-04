В субботу, 4 августа, в России произошла авиакатастрофа. Здесь, в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 и погибло 18 человек. Власти края объявили о региональном трауре.



"Врио губернатора Александром Уссом подписал распоряжение - 6 августа, понедельник, объявлен днем траура в регионе", - рассказали ТАСС в администрации края.

По данным местных властей, принято решение доставить останки находившихся в вертолете в Красноярск, а также об организации встречи и размещении родственников жертв катастрофы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, совершавший рейс по маршруту Ванкор - Пурпе, потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, недалеко от точки взлета. По данным ГУ МЧС по краю, это произошло в 180 км северней города Игарка. По предварительной информации, вертолет задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций, все они погибли.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 августа в небе Румынии столкнулись два самолета, один пилот погиб.