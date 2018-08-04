На 328 км автодороги "Киев-Одесса" у села Троицкое Любашевского района Одесской области легковой автомобиль "Hyundai Elantra" попал в ДТП. Авто находилось под управлением 36-летней женщины, погиб ее сын.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что женщина-водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны.

"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Любашевского ОП и Следственное управление ГУНП в Одесской области. Проводится проверка.

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"Четверых пострадавших доставили в больницу, все они получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей", - уточняется в сообщении.

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