Знаменитый уфолог Скотт Уорринг уверен, что на снимках, переданных на Землю марсоходом, отчетливо видны окаменевшие останки инопланетянина.

Видео с таинственными фото уфолог обнародовал на своем Youtube-канале.

Специалист прокомментировал непонятный окаменевший объект. Он считает, что это лицо неземного существа, на котором видны подбородок, широкий нос, открытый рот, глаза, а также длинные уши.

Скотт Уоринг уверен, что пришелец стал жертвой внезапного древнего катаклизма. Скорее всего, инопланетянин замерз и окаменел, когда исчезла атмосфера. Также уфолог обратил внимание на то, что марсианин выглядит, как будто он чем-то раздавлен.

Ранее "Страна" сообщла, что марсоход мог сам случайно уничтожить жизнь на Красной планете 40 лет назад.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой и холодной водой.