Власти России изменят режим пересечения границы для автомобилистов из третьих стран, въезжающих на территорию РФ из Беларуси. Соответствующие инструкции пограничники получили в конце июля.

Об этом пишет DW.

Инструкции говорят, как действовать при осуществлении мероприятий дополнительного контроля: пограничников обязали не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских.

Однако в ночь на 1 августа пришло распоряжение новые меры не применять, их введение отложили на неопределенный срок.

Граждан ЕС и ЕЭС (Казахстан, Армения, Киргизия) российские пограничники на границе с Беларусью перестали впускать еще с октября 2016 года, поэтому они вынуждены въезжать в РФ с территории других стран.

Есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники.

По словам одного из дальнобойщиков, теперь пункт пропуска "Красное" выглядит, как граница в ее классическом понимании: сначала паспортный контроль, и только те, кто его прошел, следуют дальше - на весогабаритный, транспортный, таможенный и фитосанитарный контроль.

Беларусь и Россия образуют федеративное государство, и для граждан обеих стран нет пограничного контроля, как такового.

Как сообщала "Страна", водителям фур в Украине подняли зарплату, но они все равно массово уезжают за рубеж. Зарплата дальнобойщиков всегла автоматически индексируется: Водитель получает гонорар – 10% от стоимости фрахта по Украине и 12,5% - за границу.

Отметим, что водитель грузовика внезапно умер в Киеве, прямо во время починки своего автомобиля.