Блогер Алексей Минаков опубликовал в Facebook информацию, что пресс-секретарь нардепа Александра Вилкула Сергей Милютин изнасиловал замужнюю женщину по имени Руслана будучи в состоянии алкогольного опьянения. Якобы женщина уже подала заявление в Подольское райуправление полиции.

Аналогичную информацию вскоре разместили и несколько сайтов.

Сам Милютин назвал это фейком, который запустили по команде властей.

"Уважаемые коллеги, по моим данным, сотрудники из силовых структур ходят по редакциям и требуют размещать информацию, что я якобы кого-то изнасиловал, - написал у себя на ФБ Милютин. - Такое же задание получили и блогеры, близкие к власти. Источником новости является фейк дешевого порохобота Алексея Минакова, которую он опубликовал у себя в Фейбуке. Считаю, что это очередная попытка дискредитации меня. Жду подставы постоянно, но думал, что это будет оружие в смазке, наркотики или радиопередатчик Но целое изнасилование – это мега креатив с моими-то 165 кг веса я шнурки завязать сам не могу".

К слову, сам Минаков некоторое время изменил свой пост, дописав, что женщина, которая якобы подавала заявление в полицию, уже его забрала.

Вот как выглядел пост Минакова первоначально:

Фото: facebook.com/milyutin.serg

А вот как пост выглядит сейчас:

Как сообщала "Страна", провластный блогер заявил о теплой встрече с Порошенко.

"Только что прошла закрытая встреча президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе" - написал блогер.

Отметим, что "порохобота" забросали яйцами под судом.