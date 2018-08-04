Президент Украины Петр Порошенко намерен встретиться с главами зарубежных дипломатических учреждений Украины в конце августа. При этом он не появлялся на работе уже три дня.

О встрече с дипкорпусом говорится на странице президента в Facebook.

"В конце этого месяца в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины скоординируем действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних сношений", - отметил Порошенко.

По его словам, "в условиях чрезвычайных вызовов нашему государству очень важно иметь мощное и эффективное дипломатическое войско".

"Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!", - добавил президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", в МИД запретят въезд в Украину венгерскому министру по Закарпатью. Грежа в правительстве Виктора Орбана с 2016 года занимается Закарпатьем.

Ранее у Климкина возмутились появлением в правительстве Венгрии должности министра по Закарпатью.