Девочке, которую в Одессе избили сверстницы, начали оказывать психологическую помощь - Денисова
Избитой своими сверстницами в Одессе девушке, которая угодила в больницу, начали оказывать психологическую помощь профессионалы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"И снова детская тема, на этот раз подросткового буллинга. Вчера в Одессе молодые девушки избили свою ровесницу. Это произошло между 69-й школой и заброшенным домом. Видео попало в интернет.
О моральном аспекте того, что произошло, не приходится... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую также.
Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными, и сообщать о подобных случаях", - написала омбудсмен.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman/
Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе группа девочек жестоко избила ровесницу и сняла расправу на видео.