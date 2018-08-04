Избитой своими сверстницами в Одессе девушке, которая угодила в больницу, начали оказывать психологическую помощь профессионалы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"И снова детская тема, на этот раз подросткового буллинга. Вчера в Одессе молодые девушки избили свою ровесницу. Это произошло между 69-й школой и заброшенным домом. Видео попало в интернет.

О моральном аспекте того, что произошло, не приходится... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую также.

Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными, и сообщать о подобных случаях", - написала омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе группа девочек жестоко избила ровесницу и сняла расправу на видео.



