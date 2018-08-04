Народные депутаты рассмотрят проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты к принятому закону о национальной безопасности в новой редакции - в ходе осенней сессии.

Об этом рассказал председатель парламента Андрей Парубий, передает Интерфакс.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Потому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал он журналистам в Тустани (Львовская обл.) в субботу, 4 августа.

По словам спикера Верховной Рады, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламенту предстоит рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности.

"Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы - о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопросы национальной безопасности и обороны", - пояснил он.

По словам председателя парламента, предстоит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.

"Я предложу целый ряд инициатив на осень, чтобы максимально, зная все недостатки, трудности, с которыми сталкивается украинский парламент, можно было это упорядочить, сделать оптимальную систему управления", - сказал спикер Верховной Рады.

Как сообщала "Страна", Украина потратит на выборы президента и парламента существенно больше, чем в 2014 году. По сравнению с расходами на президентскую гонку в 2014 году, которая обошлась казне в 1,97 млрд гривен, государственные траты возрастут почти на 20%.

Отметим, что по словам Парубий, продление закона об особом статусе Донбасса зависит от Запада, а не Украины.