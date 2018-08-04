За матчем третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером, на трибунах наблюдал потенициальный новичок "бело-синих" форвард бельгийского "Андерлехта" и сборной Швеции Исаак Телин. Он прилетел в Киев для переговоров с Динамо.

Об этом сообщает портал FotbollDirekt со ссылкой на собственные источники.

Ранее появилась информация о том, что Исаак Телин переходит в английский Ньюкастл, однако это не соответствует действительности. "У Телина были контакты с Ньюкастлом, но киевский клуб предложил футболисту более выгодные условия", - сообщает источник.

Напомним, что к форварду сборной Швеции также проявлял предметный интерес чемпион России, московский Локомотив.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо против Шахтера ставит не автобус, а бронепоезд". Виктор Грачев назвал причины поражения чемпиона в украинском классико.