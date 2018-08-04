Власти Турции заморозят активы двух министров США - юстиции и внутренних дел, в ответ на составленный Вашингтонов санкционный список против Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet Daily News.

"Последний шаг, сделанный США в инциденте с пастором Брансоном в Измире, не соответствует стратегическому партнерству. США выразили серьезное неуважение этим шагом", - сказал Эрдоган в своем выступлении на конгрессе правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре.

"До вчерашнего вечера мы проявляли терпение. Сегодня я поручаю своим друзьям заморозить активы американских министров юстиции и внутренних дел в Турции", - добавил он.

"Те, кто думают, что могут заставить Турцию сделать шаг назад, прибегнув к угрожающим высказываниям и абсурдным санкциям, показывают, что они не знают турецкую нацию", - пояснил турецкий лидер.

Ранее США ввели таможенные тарифы на турецкую сталь и алюминий, за что Турция ввела пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд.

Котировки турецкой денежной валюты лиры упали до рекордно низкого уровня после того, как США с 1 августа ввели санкции в отношении двух министров Эрдогана в деле американского пастора, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть условия участия Турции в американской программе льготного импорта товаров из развивающихся стран.

Как сообщала "Страна", Болгария и Турция соединили газотранспортные системы двух стран. Глава болгарского правительства подчеркнул, что Болгария не только успешно справляется с задачей диверсификации источников поставок газа, но и становится важным транзитером топлива.

Отметим, что ранее президент Турции Эрдоган жестко ответил США на угрозы о внедрении санкций.