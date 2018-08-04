В Румынии в небе произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. Один из пилотов погиб. Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава.

Об этом сообщает Agerpres.

Другой пилот доставлен в больницу на вертолете. Также по информации СМИ, оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь", - пишет румынское издание.

Фото: agerpres.ro

Как сообщала "Страна", в тройном ДТП с участием маршруток под Киевом пострадали четыре человека. По предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса №732 стало плохо и он выехал на встречную полосу.

Отметим, что иномарка влетела в бетоновоз под Львовом и разбилась вдребезги, пострадали пятеро.