После поражения донецкого Шахтера в украинском классико бывший форвард "горняков" Виктор Грачев по полочкам разложил игру команды против Динамо в третьем туре.

"Очевидно, что дончанам нужно иметь больше разнообразия тактик. До сих пор мы видим одно и тоже: Динамо ставит автобус в штрафной и ждет ошибку защитников или вратаря Пятова. Это было прогнозируемо и завершилось победой киевлян. Дело даже не в том, что Можаровский не решился поставить два очевидных пенальти. Нынешнему Шахтеру не хватает скорости для прохождения двух мощных линий обороны Динамо. Донецк выглядит несыгранным и медленным, что вполне естественно. Индивидуальных качеств игроков достаточно для соперников уровня Десны или Арсенала. Однако если на поле выходят квалифицированные футболисты Динамо - начинаются проблемы. Тем более, что киевляне выставляют не просто автобус, а какой вариант бронепоезда", - заявил Грачев порталу Террикон.

Грачев уверен, что Шахтеру нужно время, чтобы найти свою игру.

"До старта Лиги Чемпионов остается месяц с хвостиком. Думаю, добавят Тотовицкий и Данченко. Сыграются бразильцы. Наберут форму Марлос и Тайсон, которые остаются лидерами коллектива. Перестанет привозить Пятов. Тогда мы увидим настоящий Шахтер. Первенство еще длинное, время на исправление ошибок есть.

Динамо - в хорошем функциональном состоянии. Команда готова бороться за место в Лиге чемпионов. Тренеры учли прошлогодние ошибки. Игра с Шахтером была неплохой репетицией и она удалась. Другое дело, что киевлянам надо будет менять тактику, где-то сыграть с позиции силы. Как это удастся - увидим" - рассказал Виктор Грачев.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Динамо вышло в лидеры после трех туров.

Также мы рассказывали, что в Киеве на матче Динамо - Шахтер у комментаторов 1+1 украли микрофоны.