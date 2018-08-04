В Киеве днем в субботу, 4 августа, ожидается гроза. Непогода по прогнозу синоптиков продлится до конца суток, а также в течение всего завтрашнего дня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает официальный портал Киева.

"В ближайшие два часа с удержанием до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы", - предупредили синоптики.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают грозу на западе Украины в воскресенье и дождь в Киеве в понедельник. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 25-30°, в южной части до 33°.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится не по календарю и еще очень не скоро.