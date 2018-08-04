В пятницу, 3 августа, в Сумах под поездом погибла телеведущая телекомпании "Академ TV" Юлия Тютченко. Трагедия произошла около 18:30 на участке ж\д пути "Сумы - Сумы-Товарная" в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

Об этом сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких, передает УНИАН.

"Компания, в которой были жительница Сум 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате она попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью", - отметил Крупецкий.

Напомним, Тютченко много лет была ведущей телекомпании "Академ TV".

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