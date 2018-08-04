Президент Сербии Александар Вучич, после экстренного заседания Совета национальной безопасности заявил о том, что существует спланированная шпионская операция, целью которой является разжечь силовой конфликт в Косово и втянуть в него Белград. По его словам, в последние дни в стране активизировались иностранные спецслужбы, передает РТС.

"Сегодня мы должны быть счастливы, что ничего не произошло, что на сербов в Косово не напали. В предыдущие дни из Белграда и из разных мировых центров силы распускались слухи, что Белград готовит столкновения ради своих политических амбиций", - сказал президент.

На заседании СНБ также шла речь о невыполнении Приштиной обязательств относительно формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов на севере Косово.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

Ранее "Страна" сообщала, что Сербия собрала Совет безопасности ООН из-за угрозы войны в Косово.