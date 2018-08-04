Президент Петр Порошенко, судя по всему, ушел в отпуск. Причем, не исключено, что и на сей раз не удержался от соблазна отдохнуть за границей.

Напомним, в Администрации президента информацию об отдыхе главы государства засекретили, а по информации "Страны" летний отпуск Порошенко планировал демонстративно провести в Украине, чтоб не попадать в новый скандал вроде мальдивского.

По данным наших источников на Банковой, президент не появляется на рабочем месте с начала недели. То есть, вскоре после Крестного хода Киевского патриархата, в котором он принял участие.

Относительно того, где он находится в это время у наших источников есть несколько версий. По одной из них он отправился в свои владения в Испании, где не так давно видели его семью.

По другой - катается по Средиземному морю на яхте. К слову, что у берегов Сардинии была замечена лодка его друга миллионера Юрия Косюка.

По третеьй версии, он все-таки решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

Ранее мы писали, что Порошенко поручил подобрать место для в нашей стране, но предложенные по состоянию на середину июля варианты его не впечатлили.