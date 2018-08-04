Президент Петр Порошенко наградил званием "Заслуженный работник культуры Украины" Андрея Авдеенко, который называет себя "адмиралом", "академиком" и "историком", хотя большинство его регалий являются вымышленными.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Указ главы государства был опубликован на сайте администрации президента 27 июня.

В документе говорится об Андрее Авдеенко из Запорожье как члена благотворительной организации "Благотворительный фонд "Лебедия".

Журналисты выяснили, что награжденный Авдеенко известен своим псевдонаучными теориями.

"Декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев коротко рассказывает о содержании книг Авдеенко: "Вымышленные, никогда не существующие Запорожские Сечи, причем одна из них локализуется, по его мнению, в его родном селе", - отмечается в программе.

Чтобы подтвердить научность своих произведений, Авдеенко иногда прибегает к фотошопу. Так, в одной из своих книг он опубликовал фотографию, на которой он стоит якобы на фоне археологических раскопок близ Запорожья в компании тогдашних секретаря Запорожского горсовета Романа Тарана и депутата Михаила Левченко.

Позже выяснилось, что фотография ненастоящая, о чем свидетельствует удаленный оригинальный снимок с сайта Запорожской ОГА, где Авдеенко изображен в компании тех же чиновников и уже не на фоне раскопок.

Ученой степени у Авдеенко нет, а звание "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук".

Звание "адмирала", о котором рассказывает публично Авдеенко, также "фейковое": в пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого звания, как "почетный адмирал", у них не существует.

Ранее "Страна" рассказывала, как Генпрокурор Луценко назвал звание Героя Украины устаревшим и "постсоветским".