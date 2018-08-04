Полиция начала расследование по факту избиения школьницы группой учащихся в Одессе, которое было зафиксировано на появившемся в сети видео и вызвало большой резонанс в городе.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, в настоящее время решается вопрос о квалификации данного дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц).

Личности школьников, избивавших одноклассницу, уже установлены.

"Отдельно я бы лично хотел обратить внимание на надлежащую оценку со стороны департамента образования качества воспитания школьников учебным заведением, это персональная ответственность директора и классного руководителя, по моему мнению", - отметил Форостяк, подчеркнув, что речь идет об учащихся одного класса.

Установлено, что это произошло 27 июля на территории Малиновского района Одессы. Полицейские установили место инцидента и всех фигурантов.

"Участники происшествия - знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Установлено, что причиной конфликта между девушками стал юноша, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", - рассказали в полиции.

Родители правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С учетом того, что на видео усматриваются признаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на данный инцидент.

"Пострадавшая получает всю необходимую помощь, психологическую также. Держу ситуацию на контроле, в очередной раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях", - написала омбудсмен на странице в Facebook в субботу.

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