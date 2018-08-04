Мужчина 73 лет нашел свое обручальное кольцо после того, как в марте 1966 года потерял его на поле для крикета.

Эдди Стоко был женат на своей возлюбленной всего шесть месяцев, когда в марте 1966 года он потерял обручальное кольцо во время игры в крикетном клубе в графстве Дарем. Тогда мужчина смирился, что больше никогда его не увидит, и решил приобрести новое.

"Перед выходом на поле нам пришлось снять украшения, а когда мы вернулись, то кольца уже не было. Я несколько недель искал его по всему полю, но всё было бесполезно", - рассказал он.

Однако, как пишет ВВС, спустя 52 года утеря вернулась к мужчине. Кольцо было найдено женщиной, чей сын играл в крикет на этом же поле.

Фото: northnews.co.uk

Владельца обручального кольца удалось найти благодаря гравировке.

Эдди женился на своей первой любви 16 октября 1966 года. Их кольца были особенными, поэтому долгое время отец троих детей отказывался покупать новое в надежде, что случится чудо. И хоть сейчас оно не налезает на палец Эдди, он с гордостью носит его на мизинце и не собирается снимать.

Ранее "Страна" сообщала, как вор познакомился с женщиной в кафе, украл у нее кольцо и съел его.

Еще мы писали, как Пэрис Хилтон потеряла на вечеринке обручальное кольцо ценой в $2 миллиона.