В сеть попало видео, как вор за тридцать секунд украл велосипед, стоявший на тросовом замке в Киеве возле входа в Спортлайф.

Кадры похищения транспортного средства опубликовал портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Украли за 30 секунд со стоянки SportLife на Конева, 8, был на тросовом замке. Процесс кражи и вор был заснят на видео крупным планом администрацией, но к сожалению они не успели задержать вора. Вызвал наряд патрульной полиции, они осмотрели место, приняли заявление, посмотрели видео и на этом все закончилось, потому как передали дело следователю - женщине которая скорее всего не будет этим заниматься", - говорится в сообщении.

Видео: Facebook

Ранее "Страна" рассказывала, что 4 августа в Киеве на матче Динамо - Шахтер у комментаторов "1+1" украли микрофоны.

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