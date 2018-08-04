Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявляет, что решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, оно будет зависеть от позиции международных партнёров по этому вопросу.

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться - есть ли необходимость ещё на год продлевать, или такой необходимости уже и нет. Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнёров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", - сказал он журналистам в Тустани (Львовская обл.) в субботу.

Спикер напомнил, что в прошлом году перед продлением действия закона на год он отмечал, что продление статуса не будет иметь никакого влияния.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины и жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продление действия закона ничего на самом деле не изменит", - заявил Волкер в интервью "Голосу Америки", опубликованном 25 июля.

6 октября 2017 года окутанная дымом Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.