Президент Сербии Александар Вучич провел заседание Совета национальной безопасности Сербии, на котором обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово.

Об этом пишут Novosti.rs.

Согласно информации, полученной спецслужбами Сербии из Москвы, силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на Север Косово. Название операции - "Золотая сабля". Целью операции якобы является утверждение "суверенитета" Косово на всей территории частично признанной республики.

Накануне Вучич направил открытое письмо жителям Косово и Метохии. "Пока я на своем месте, Сербия не позволит насилие над сербами и их святынями, а также их преследование. "Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - написал он.

3 августа состоялось заседание Совета безопасности Косово, на котором рассматривалась существующая информация относительно намерений сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию.

Тем временем контингент миротворцев KFOR провел "регулярные учения" на севере Косово. По данным СМИ, члены KFOR утром 4 августа были развернуты на подъездных дорогах к озеру и гидроэлектростанции Газивода.

4 августа завершается срок, который ранее был определен как крайний срок для старта формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов Косово. Впрочем, этот процесс еще не начался.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Трамп и Путин уже договорились о разделе Косово.