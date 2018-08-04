Проверки Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) точек продажи уличной еды в Киеве обнаружили многочисленные нарушения, а во многих случаях при появлении инспектора МАФ срочно закрывали.

Как сообщает сайт Госпродпотребслужбы, для обнаружения нарушений и прекращения работы нелегальных точек продажи уличной еды созданы 15 инспекционных групп реагирования, которые на протяжении 3 августа в 10 районах столицы проверили более 50 субъектов хозяйствования, занимающихся реализацией шаурмы.

"Во время рейдов инспекторы Госпродпотребслужбы наблюдали типичное явление "немедленного" закрытия МАФов в случае появления инспекторов службы или после приезда полиции, установить название предприятия и законность размещения МАФа нет возможности", - подчеркнули в ведомстве.

В 15 случаях инспекционные группы вызвали Нацполицию, составлены пять протоколов.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах. Так, нарушения касались отсутствия маркировки на сырье, личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.

Работа остальных заведений на момент проверки была приостановлена, однако мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы будет продолжаться.

В службе указали, что по состоянию на 3 августа в Киеве зарегистрированы 87 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в результате отравления шаурмой (в том числе у 13 детей).

Кроме того, с 1 августа зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением приобретенной в Киево-Святошинском районе Киевской области шаурмы (с.Софиевская Борщаговка).