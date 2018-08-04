Актриса юмористического жанра Елена Степаненко серьезно настроена в отношении расторжения брака с артистом Евгением Петросяном и просит Хамовнический суд Москвы не только расторгнуть брак с 72-летним юмористом, но и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из ближайшего окружения артистов.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, - сказал собеседник агентства. - Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей".

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска 65-летнего Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 по московскому времени.

В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, который отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова представит интересы Степаненко.

Ранее "Страна" сообщала, что сестра Иосифа Кобзона рассказала о здоровье 80-летнего певца.