Назначенный государством для защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича Адвокат Виктор Овсянников встретился с ним на территории России для согласования позиций по делу о госизмене. Об этом Овсянников сообщил в Facebook.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде Киева", - написал Овсянников, опубликовав также совместную с Януковичем фотографию.

Фото: facebook.com

Ранее Янукович направил личное обращение Овсянникову, в котором заявил о необходимости неотложной встречи с ним в России для согласования правовой позиции.

2 августа в Ростов-на-Дону отправили повестку, вызывающую Януковича в суд по делу о его госизмене

В рамках рассматриваемого дела Януковичу предъявлены обвинения по статьям "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", "Пособничество в ведении агрессивной войны". Сторона обвинения уже заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.

Также напомним, что 1 августа оболонский районный суд Киева принял решение назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о госизмене. Так, суд принял решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. В связи с этим снова был объявлен перерыв до 16 августа.