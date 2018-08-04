В воскресенье, 5 августа, в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей Украины кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 25-30°, в южной части до 33°.

В Киеве –в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура ночью около 20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 августа самая высокая температура днем была +38,1 в 2010 года, а самая низкая ночью +7,6 в 1907 году.

В понедельник в Украине местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в западных, 7 августа и в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве в понедельник местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°; вдень 28-30°.

4 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 25-26°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.

Как мы сообщали, согласно прогнозу погоды на выходные, в Киеве будет без осадков и выше 30 градусов.