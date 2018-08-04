Столкновение трех автомобилей произошло в субботу в Мукачевском районе Закарпатской области, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Закарпатской области, ДТП произошло неподалеку села Ивановцы.

Прибывшая на место полиция выяснила, что на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes. По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.

"Четверых пострадавших доставили в больницу, все они получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей", - уточняется в сообщении.

По информации СМИ, участок трассы Киев – Чоп, где произошло ДТП перекрыт, движение транспорта организовано в объезд в сторону Ужгорода и Мукачево через соседние села.

Ранее "Страна" информировала, что вечером 3 авгутса под Херсоном военный комиссар сбил насмерть семейную пару, оставив двух детей сиротами.

Его тут же уволили из армии и лишили званий.