Военный комиссар Чаплинского районного комиссариата (Херсонская область) Александр Андреев, по вине которого в ДТП 3 августа погибли два человека, уволен из армии и лишен воинских званий.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"ДТП в пгт Чаплинка Херсонской области произошло по вине военного комиссара, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП два гражданских лица погибли на месте. Согласно решению командующего Сухопутными войсками ВСУ Андреев уволен из армии и лишен воинского звания", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что любые нарушения ПДД, совершенные военными, будут иметь должную правовую оценку, виновные понесут полную ответственность.

В Генеральном штабе ВСУ, что в то время, как военнослужащие защищают украинский народ на Донбассе, находятся те, кто позорит армию и несет опасность своему же народу на мирной земле.

"Сев за руль в нетрезвом состоянии данный офицер в своем лице опозорил Вооруженные силы Украины и потерял свою честь не только офицера, но и как человека", - подчеркнули в Генштабе.

По данному факту полиция возбудила уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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