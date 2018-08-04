Уволен из армии и лишен званий. Стало известно имя военкома, который сбил насмерть семейную пару под Херсоном
Военный комиссар Чаплинского районного комиссариата (Херсонская область) Александр Андреев, по вине которого в ДТП 3 августа погибли два человека, уволен из армии и лишен воинских званий.
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"ДТП в пгт Чаплинка Херсонской области произошло по вине военного комиссара, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП два гражданских лица погибли на месте. Согласно решению командующего Сухопутными войсками ВСУ Андреев уволен из армии и лишен воинского звания", - говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что любые нарушения ПДД, совершенные военными, будут иметь должную правовую оценку, виновные понесут полную ответственность.
В Генеральном штабе ВСУ, что в то время, как военнослужащие защищают украинский народ на Донбассе, находятся те, кто позорит армию и несет опасность своему же народу на мирной земле.
"Сев за руль в нетрезвом состоянии данный офицер в своем лице опозорил Вооруженные силы Украины и потерял свою честь не только офицера, но и как человека", - подчеркнули в Генштабе.
По данному факту полиция возбудила уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Ранее "Страна" публиковала видео с места ДТП в Киеве, где дама на BMW при повороте "поймала" встречное авто.