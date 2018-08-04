Украинские власти должны заняться проблемами Закарпатья, чтобы не допустить повторения "крымского сценария" в этом регионе. Об этом заявил уроженец Закарпатья, телеведущий Петр Мага, передает "Гордон".

Таким образом он прокомментировал учреждение в Венгрии должности правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. По этому поводу в МИД Украины выразили протест и вызвали в министерство временного поверенного по делам Венгрии в Украине.

"Можно лишь поблагодарить Венгрию за то, что она напоминает нашим лживым, постоянно разворовывающим страну политикам, что нужно что-то делать. Маленькая Венгрия отремонтировала в этом году 80 и планирует построить еще 22 детсада в Закарпатье. Что мешает огромной Украине навести порядок в этом небольшом регионе – никто не знает. Мне это напоминает ситуацию с Севастополем, где любую потребность людей решала не "ненька" Украина, а (бывший мэр Москвы Юрий, - Прим. Ред.) Лужков в кепке. И потом еще удивлялись, почему Севастополь мечтает о Лужкове, а не о том, чтобы навеки быть вместе с Киевом. Пока что в Закарпатье я вижу лишь одно: бесконечно вырубается лес, регион обворовывают по полной программе. Если бы там строили нормальные дороги, за счет туризма мы бы получили вторую Швейцарию. Это ж и минеральная вода, и горячие источники, и так далее. Но пока Закарпатье развивается исключительно на энтузиазме местного населения и благодаря помощи Венгрии", – подчеркнул Мага.

Журналист добавил, что венгерские паспорта позволяют жителям Закарпатья избавиться от проблем при трудоустройстве в странах ЕС.

"Еще одна проблема Закарпатья – отсутствие рабочих мест. Люди, которые говорят, что закарпатцы делают венгерские паспорта из-за желания присоединиться к Венгрии, думают не головой, а другим местом. Просто нужно знать, что жители Закарпатья очень привязаны к дому, у них крепкие семьи. Даже при СССР регион занимал последнее место по числу разводов. Да, они работают в разных странах Европы. И венгерский паспорт избавляет их от проблем с трудоустройством как граждан ЕС. Но те, кто гавкает на закарпатцев, пусть поцелуют их влажными губами ниже спины. Эти люди привозят в свой регион валюту. Хотите изменить ситуацию – создавайте для них рабочие места тут, в своей стране. А кричать "Слава Украине!" может каждый", – отметил Мага.

По его мнению, при желании власти страны могли бы обеспечивать надлежащее финансирование Закарпатья.

"Когда Украина пыталась отправлять в Севастополь желто-голубые флажки, Лужков пересылал туда зеленые доллары. Если жизнь у людей не очень хорошая – материальное, к сожалению, побеждает духовное. И если мы не хотим повторения крымского сценария в Закарпатье – пора задуматься. Неужели не стыдно, что маленькая Венгрия помогает богатейшей Украине? Ведь даже одного дома в Конча-Заспе хватило бы на покрытие трех районных бюджетов Закарпатья. Пусть аппетиты поубавят – и будет все нормально", – резюмировал Мага.

Ранее "Страна" информировала, что в МИД Украины запретят въезд в страну новоиспеченному венгерскому министру по Закарпатью.