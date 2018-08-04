Невероятно жаркая погода, что установилась в странах Европы на выходных, неожиданно привела к повышению цен на природный газ и электроэнергию, а также вызвала вопросы об энергообеспеченности региона в долгосрочной перспективе.

Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал по времени со снижением выработки ветряных электростанций в Германии и приостановкой ряда АЭС во Франции, пишет Interfax Gas Daily.

Пока явного дефицита не наблюдается, но не исключены перебои в поставках, если жара сохранится.

Во Франции и Германии оптовые цены на электроэнергию уже находятся на максимальных для августа отметках за десять лет. Франция считается нетто-экспортером электроэнергии, снабжая соседние страны, и сокращение поставок подстегнет рост цен по всему континенту.

Экстремально высокие температуры стали напоминанием властям о том, что дефицит электроэнергии возможен не только в зимний, но и летний период, и необходимы резервные мощности, которые в случае необходимости покроют недостаток поставок с электростанций на возобновляемых источниках энергии. При этом эксперты предупреждают, что столь жаркая погода может стать новой нормой из-за глобального потепления - уже сегодня необычно высокие температуры зафиксированы в Балтийском море и Северном Ледовитом океане.

На этом фоне могут вырасти потребности в газовой генерации: страны Европы, включая Германию, отказываются от угольных электростанций и сокращают число АЭС, а возобновляемые источники энергии на текущем уровне технологического развития не могут обеспечить бесперебойное снабжение при резком возрастании спроса.

В июле в ряде стран Европы установлены новые температурные рекорды, и начало августа не принесло облегчения. В южных регионах Скандинавии температура в ближайшие дни будет держаться у 32-33 градусов Цельсия, в пятницу и выходные на юге Франции возможно повышение до 40 градусов, в некоторых регионах Иберийского полуострова - до 48 градусов.

В Великобритании столбик термометра не опустится ниже 30 градусов, прогнозирует главная метеорологическая служба Великобритании. И даже в обычно прохладной Шотландии к выходным ждут 27 градусов - более чем на 10 градусов выше нормы

При этом согласно прогнозам The Weather Co., силы ветра в Великобритании, Германии, Испании и Дании в ближайшую неделю будет недостаточно, чтобы обеспечить нормальный уровень генерации ветряных электростанций. Во вторник ветровые фермы Европы покрывали лишь 6,2% спроса на электроэнергию в регионе (обычно - до 12%).

В Швеции, где из-за лесных пожаров наблюдаются перебои в энергоснабжении, приведена в состояние повышенной готовности электростанция Карлсхамн, которую обычно задействуют лишь в самые холодные зимние дни.

Цены на газ с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) снизились к 12:35 мск 1 августа на 0,3 пенса, до 57,85 пенсов за терм ($267,6 за тысячу кубометров). В понедельник котировки поднимались до максимума с 10 июля - 59,05 пенса за терм.