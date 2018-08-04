Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю после миссии на на Международной космической станции и совершил посадку в Тихом океане.

Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

"Приводнение подтверждено", − написали в компании.

Специалисты отправились на место посадки капсулы для ее доставки на сушу.

Напомним, грузовой корабль Dragon отправился на МКС в конце мая и месяц пробыл на орбите. Утром 3 августа он отстыковался от станции и через пять часов приводнился у побережья Калифорнии.

Корабль уже дважды летал на МКС. В этот раз он доставил на Землю отработанные материалы и результаты научных экспериментов.

Также Илон Маск показал, как будет выглядеть новый пилотируемый корабль от SpaceX.