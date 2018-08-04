Социальные сети Instagram и Facebook, чьи акции рекордно рухнули, спешно внедряют новую функцию, которая позволит пользователям прежде всего контролировать время, проведенное в социальных сетях, говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ранадива и Дэвида Гинзберга.

Новая опция еще не запущена во всех регионах, но инструкции по ее активации уже есть. Она представляет собой обычную панель управления активностью, где появится ежедневное напоминание о превышении временного лимита, а также функция приостановки push-оповещений, которые раздражают пользователей.

Чтобы воспользоваться новой опцией надо будет открыть раздел с настройками и выбрать специальную вкладку: в Instagram - "Ваша активность", в Facebook - "Ваше время на Facebook".

В этом разделе будет отображено время, которое пользователь провели в социальной сети в течение дня. Далее можно установить ежедневное напоминание, которое будет оповещать пользователя о превышении выбранного лимита времени.

Также обещают появление долгожданной функции приостановки push-оповещений на определенное время, которое составит от 15 минут до 8 часов.

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